Conte e De Laurentiis insieme a Ischia nonostante l' addio al Napoli

Da ilmattino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono arrivati ieri sull’isola di Ischia e sono ospiti di un hotel a Lacco. Entrambi erano presenti nonostante il loro addio al Napoli. La loro presenza ha attirato l’attenzione dei visitatori, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali o incontri pubblici. La visita si è svolta in modo riservato, senza ulteriori dettagli comunicati.

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Tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati ieri sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'isola verde. I due soggiornano nello storico 'Regina Isabella', fondato dal produttore cinematografico Angelo Rizzoli, tradizionale meta di vip e celebrità e che in questi giorni ospita anche Michelle Hunziker con il compagno Giulio Berruti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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