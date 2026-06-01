Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono arrivati ieri sull’isola di Ischia e sono ospiti di un hotel a Lacco. Entrambi erano presenti nonostante il loro addio al Napoli. La loro presenza ha attirato l’attenzione dei visitatori, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali o incontri pubblici. La visita si è svolta in modo riservato, senza ulteriori dettagli comunicati.

Tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati ieri sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'isola verde. I due soggiornano nello storico 'Regina Isabella', fondato dal produttore cinematografico Angelo Rizzoli, tradizionale meta di vip e celebrità e che in questi giorni ospita anche Michelle Hunziker con il compagno Giulio Berruti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilmattino.it - Conte e De Laurentiis insieme a Ischia nonostante l'addio al Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'addio al Napoli non divide Conte e De Laurentiis: insieme a Ischia al “Regina Isabella”De Laurentiis e Conte sono stati avvistati sull’isola di Ischia, dove hanno trascorso il ponte del 2 giugno.

Calcio Napoli, incontro a Ischia tra De Laurentiis e Conte per programmare il futuroIl presidente del club e l’allenatore si incontreranno a Ischia dopo l’ultima giornata di campionato, prevista per il 24 maggio.

Temi più discussi: Era scudetto senza infortuni: la frase di De Laurentiis accende Conte; Senza infortuni era scudetto. Botta e risposta De Laurentiis-Conte; Conte dice addio al Napoli: Ci metto la faccia. De Laurentiis: I cicli finiscono; Napoli, per il dopo Conte è sfida Italiano-Allegri. De Laurentiis decide a breve.

REPUBBLICA - Napoli, De Laurentiis e Conte insieme nel weekend, il rapporto continua ift.tt/2tgDTKS x.com

Conte e De Laurentiis insieme a Ischia nonostante l'addio al NapoliTra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati ieri sull'isola ... msn.com

Il presidente del Napoli De Laurentiis aveva scelto Allegri per sostituire Conte per la prossima stagione, ma la sconfitta di Allegri nell'ultima partita della stagione gli ha fatto cambiare idea. L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è ora più probabile : r/ACMil reddit

Separazione Napoli-Conte: le smorfie dell'allenatore durante il discorso di De Laurentiis fanno il giro del webLe smorfie di Antonio Conte durante il discorso di De Laurentiis diventano virali e riaccendono le voci sull’addio al Napoli. la7.it