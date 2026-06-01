Conoscersi in Regata | oltre 200 richieste per solcare il mare come strumento di libertà

Dopo la giornata di domenica 31 maggio, oltre 200 persone hanno presentato richieste per partecipare a “Conoscersi in Regata”. L’evento, che si svolge in città, ha visto molti desiderare di solcare il mare come esperienza di libertà. La manifestazione ha lasciato un ricordo forte tra i partecipanti, con incontri e emozioni condivise lungo la costa.

BRINDISI - Dopo la giornata vissuta domenica 31 maggio, Conoscersi in Regata resta nel cuore della città come un’onda lunga di emozioni, incontri e mare condiviso. La 14ª edizione della Veleggiata della Solidarietà organizzata da GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita in collaborazione con la Lega. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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