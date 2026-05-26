Conoscersi in regata iscrizioni da record | appello agli armatori per un’edizione da ricordare

Le iscrizioni per la 14esima edizione di Conoscersi in Regata hanno già superato ogni record, con molti armatori pronti a partecipare. L’evento si svolgerà domenica 31 maggio e coinvolgerà diverse imbarcazioni. La regata è organizzata da Gv3 – A gonfie vele verso la vita, in collaborazione con la sezione locale della Lega navale e il Circolo della vela. Si invita ancora chi possiede una barca a iscriversi per un’edizione da ricordare.

BRINDISI - La città si prepara ad accogliere la 14esima edizione di Conoscersi in Regata, l’iniziativa si terrà domenica 31 maggio ed è promossa da Gv3 – A gonfie vele verso la vita, in collaborazione con la sezione di Brindisi della Lega navale italiana e il Circolo della vela Brindisi, e. 🔗 Leggi su Today.it

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