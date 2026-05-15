M5S oltre 200 richieste per la tappa fiorentina del processo partecipativo per costruire il programma progressista

A Firenze si sono registrate più di duecento richieste per partecipare alla tappa del processo partecipativo organizzato dal Movimento 5 Stelle. L'evento, che fa parte del percorso per definire un programma progressista, ha attirato un numero superiore alle previsioni iniziali. La partecipazione è stata molto alta rispetto alle iscrizioni ricevute in altre tappe del progetto. La sessione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà cittadini, associazioni e rappresentanti locali.

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FIRENZE – Iscrizioni ben oltre le aspettative per la tappa fiorentina di Nova – Parola all’Italia, il percorso di ascolto e confronto pensato per contribuire alla costruzione del programma della coalizione progressista: l’appuntamento è aperto a un massimo di 120 partecipanti ma nelle ultime ore le richieste hanno superato quota 200. Al centro dell’iniziativa un’unica domanda chiara: cosa deve fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani? A partire da questo interrogativo solo apparentemente facile, il percorso punta alla costruzione di una giornata di lavoro aperta a cittadini, associazioni, realtà sociali e professionali del territorio, chiamati a portare idee, esperienze e proposte sui temi ritenuti più rilevanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - M5S, oltre 200 richieste per la tappa fiorentina del processo partecipativo per costruire il programma progressista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento M5S, al via gli appuntamenti per costruire dal basso il programma della coalizione progressistaSaranno nove gli appuntamenti in Emilia-Romagna di “Nova – Parola all’Italia”, il grande percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per... Il percorso partecipativo "Nova-Parola all'Italia" del M5s arriva in Abruzzo: tappa anche a PescaraSi chiama “Nova-Parola all’Italia” ed è il percorso partecipativo promosso dal M5s che il 16 e il 17 maggio fa tappa a Pescara con tre appuntamenti...