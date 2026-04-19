segretario provinciale pd bartalini accende i motori

Martedì alle 18, presso un luogo a Fontebecci, Nico Bartalini annuncerà ufficialmente la sua candidatura per la guida del Pd provinciale. L’investitura formale segna l’avvio della campagna elettorale per la posizione di segretario provinciale del partito. La presentazione sarà il momento in cui il candidato si presenterà pubblicamente e darà il via alla sua corsa per il ruolo.

L’investitura formale nella corsa per la guida del Pd provinciale arriverà martedì alle 18 a Fontebecci, quando Nico Bartalini scenderà ufficialmente in campo, presentando la sua candidatura. Ieri il 32enne Dem ha incassato il pieno sostegno dell’area Schlein durante una riunione alla quale hanno partecipato iscritti e dirigenti arrivati numerosi dalla Valdichiana, dall’Amiata e dalla Valdelsa. Nel corso dell’incontro il segretario provinciale uscente, Andrea Valenti, ha tracciato un bilancio dell’attività svolta durante il mandato, ufficializzando il suo endorsement per il giovane candidato. Bartalini dovrà vedersela con un ’veterano’ della politica come Giacomo Bassi, già sindaco di San Gimignano e oggi Governatore della Misericordia locale, che raccoglie gli scontenti dell’attuale gestione del partito.🔗 Leggi su Lanazione.it

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