confindustria nautica a borgo egnazia il 4 e il 5 giugno la convention satec 2026

Notizia in breve

Il 4 e il 5 giugno a Borgo Egnazia si terrà la convention Satec 2026, organizzata da Confindustria Nautica con The European House – Ambrosetti. L'evento si concentrerà su temi come le tendenze globali e le correnti digitali nel settore nautico. La conferenza coinvolgerà rappresentanti del settore e esperti del settore. La location ospiterà sessioni e incontri dedicati alle sfide e alle opportunità dell'industria nautica futura.