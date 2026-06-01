Confindustria Nautica a Borgo Egnazia il 4 e il 5 giugno la Convention Satec 2026
Il 4 e il 5 giugno a Borgo Egnazia si terrà la convention Satec 2026, organizzata da Confindustria Nautica con The European House – Ambrosetti. L'evento si concentrerà su temi come le tendenze globali e le correnti digitali nel settore nautico. La conferenza coinvolgerà rappresentanti del settore e esperti del settore. La location ospiterà sessioni e incontri dedicati alle sfide e alle opportunità dell'industria nautica futura.
Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Venti globali e correnti digitali: il futuro dell'industria nautica". Il 4 e il 5 giugno a Borgo Egnazia si svolgerà la convention Satec 2026 organizzata da Confindustria Nautica con The European House – Ambrosetti (Teha Group). La scelta della Regione Puglia per l'annuale appuntamento associativo dedicato alle imprese della filiera nautica italiana rappresenta un segnale concreto dell'attenzione dell'Associazione verso il rafforzamento e la valorizzazione del Mezzogiorno e delle sue potenzialità di crescita industriale, produttiva e infrastrutturale. I lavori si apriranno giovedì 4 giugno con l'Assemblea Generale dei Soci in sessione privata durante la quale si procederà all'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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