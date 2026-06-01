Confesercenti sostiene la proposta sulle ZESpro per la rigenerazione urbana di commercio e servizi

Notizia in breve

Confesercenti Reggio Calabria appoggia una proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti nazionale, volta a favorire la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. L’associazione invita cittadini, imprese, amministrazioni e comunità locali a firmare la proposta per sostenere l’obiettivo di sviluppo delle aree commerciali e dei servizi di prossimità.