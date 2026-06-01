Confesercenti sostiene la proposta sulle ZESpro per la rigenerazione urbana di commercio e servizi
Confesercenti Reggio Calabria appoggia una proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti nazionale, volta a favorire la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. L’associazione invita cittadini, imprese, amministrazioni e comunità locali a firmare la proposta per sostenere l’obiettivo di sviluppo delle aree commerciali e dei servizi di prossimità.
Confesercenti Reggio Calabria sostiene la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti nazionale per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, invitando cittadini, imprese, amministratori e comunità locali a sottoscriverla per raggiungere l’obiettivo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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