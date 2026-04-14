Elezioni Marenghi | Commercio industria e rigenerazione urbana al centro del programma per Salerno

Durante un’intervista televisiva, il candidato sindaco di centrodestra ha presentato le linee guida del suo programma per Salerno, mettendo in evidenza le priorità di commercio, industria e rigenerazione urbana. Ha illustrato le iniziative previste per rilanciare l’economia locale e migliorare gli spazi cittadini, senza entrare in dettagli specifici. La proposta si concentra sulla promozione di interventi mirati in queste aree chiave per la città.