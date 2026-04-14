Elezioni Marenghi | Commercio industria e rigenerazione urbana al centro del programma per Salerno
Durante un’intervista televisiva, il candidato sindaco di centrodestra ha presentato le linee guida del suo programma per Salerno, mettendo in evidenza le priorità di commercio, industria e rigenerazione urbana. Ha illustrato le iniziative previste per rilanciare l’economia locale e migliorare gli spazi cittadini, senza entrare in dettagli specifici. La proposta si concentra sulla promozione di interventi mirati in queste aree chiave per la città.
Gherardo Maria Marenghi, candidato alla carica di sindaco per la coalizione di centrodestra – Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati – ha rilasciato un’intervista televisiva, nella quale ha espresso quelle che sono le proprie strategie di sviluppo urbano all’indomani delle.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Consulta del Commercio, prima seduta a Palazzo di Città: al centro rigenerazione del centro e sostegno alle impreserima seduta, ieri pomeriggio nella Sala consiliare di Palazzo di Città, della Consulta Comunale Permanente del Commercio e dell’Artigianato,...
Cascina, al via il progetto di rigenerazione urbana e commerciale del centro storicoPrende il via il nuovo progetto del Comune di Cascina dedicato alla rigenerazione urbana e commerciale del centro storico 'Spazi Cascina.
A Chieti il candidato del Pd ha comprato spazi pubblicitari su Pornhub e Tinder per fare campagna elettorale: "Vieni con me dalla parte giusta della storia". La storia su ilcentro.it--> https://short.do/-RxoCy #Chieti #Elezioni #Abruzzo #IlCentro - facebook.com facebook
Lezione ungherese: nelle democrazie bipolari per vincere le elezioni serve mettere insieme i diversi. Ognuno dei diversi baciando il suo rospo. È servito per sconfiggere #Orban, servirà per sconfiggere #Meloni. Su @HuffPostItalia x.com