Secondo Confesercenti, le aree periferiche delle città italiane stanno attraversando un processo di desertificazione che coinvolge anche i negozi e le attività commerciali locali. In un intervento, un rappresentante ha riferito che negli ultimi dieci anni sono stati chiusi circa 140.000 esercizi commerciali. La questione riguarda principalmente i quartieri e le zone più periferiche, dove le trasformazioni urbanistiche stanno modificando profondamente il tessuto urbano e la vita quotidiana dei residenti.

“I quartieri, le periferie delle nostre città sono ormai vittima di una trasformazione che sta desertificando e trasformando i luoghi della vita quotidiana di ognuno di noi”. Lo ha detto Nico Gronchi, presidente nazionale di Confesercenti, a margine dell’assemblea di Confesercenti Firenze Metropolitana, chiedendo nuovi strumenti per la rigenerazione urbana. Gronchi ha ricordato che negli ultimi dieci anni “hanno chiuso in Italia 140.000 negozi, più di 4.800 soltanto qui in Toscana”, spiegando che “dobbiamo mettere in campo strumenti legati alla rigenerazione urbana che vada oltre quello che è accaduto negli ultimi anni, cioè Comuni che non hanno fattoaltro che prendere un po’ di risorse e mettere a terra processi in cui venivano messi a posto contenitori dismessi”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Confesercenti: l’Italia cambia, rigenerazione urbana contro desertificazione. Gronchi: “In 10 anni chiusi 140mila negozi”

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