Durante la conferenza GTC a Taiwan, il CEO di Nvidia ha annunciato le ultime innovazioni dell’azienda, definendo il momento come l'inizio di «una nuova era del PC». Nessun dettaglio sui prodotti specifici, ma la presentazione ha coinvolto le novità più recenti dell’azienda. L’evento ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse gli annunci del leader di Nvidia.

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha sfruttato la conferenza annuale GTC a Taiwan per presentare sul palco le ultime innovazione dell’azienda. L’intera presentazione ha toccato numerosi punti che, nel complesso, sono stati definiti l’inizio di una nuova era. Tra questi figura anche «la più grande reinvenzione degli ultimi 40 anni», facendo riferimento alla partnership con Microsoft. Quali sono i punti trattati dal CEO di Nvidia durante la conferenza GTC?. Uno degli aspetti più salienti della conferenza la partnership con Microsoft che, come ha spiegato il CEO, rappresenta una stravolgimento totale del computer. L’obiettivo è di reinventare tutto: desktop, laptop e workstation. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Conferenza GTC: Nvidia presenta quella che è stata definita «una nuova era del PC»

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