Più parcheggi sicurezza e tutela dei negozi | Confcommercio lancia il decalogo per i quartieri

Confcommercio ha presentato un decalogo con obiettivi concreti per aumentare i parcheggi, rafforzare la sicurezza e proteggere i negozi nei quartieri. Il documento raccoglie una serie di proposte rivolte alle amministrazioni locali per favorire un ambiente più vivibile e favorire il commercio di vicinato. L’iniziativa mira a individuare interventi pratici e immediati per migliorare le condizioni delle zone commerciali e degli spazi pubblici.