Più parcheggi sicurezza e tutela dei negozi | Confcommercio lancia il decalogo per i quartieri
Confcommercio ha presentato un decalogo con obiettivi concreti per aumentare i parcheggi, rafforzare la sicurezza e proteggere i negozi nei quartieri. Il documento raccoglie una serie di proposte rivolte alle amministrazioni locali per favorire un ambiente più vivibile e favorire il commercio di vicinato. L’iniziativa mira a individuare interventi pratici e immediati per migliorare le condizioni delle zone commerciali e degli spazi pubblici.
Un decalogo di priorità per migliorare la qualità della vita nei quartieri e sostenere il commercio locale. È il documento elaborato dal presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani insieme ai presidenti dei dodici Consigli di quartiere dell’associazione, attivi sul territorio dal 2006.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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