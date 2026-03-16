Desertificazione commerciale in 13 anni chiusi 120 negozi in centro Ecco l' analisi di Confcommercio
In 13 anni, 120 negozi sono stati chiusi nel centro storico di Latina, secondo un’analisi di Confcommercio. La città si colloca al terzultimo posto tra 120 comuni nella classifica “Città e demografia d’impresa” dell’Ufficio Studi. I dati evidenziano il rallentamento delle attività commerciali nel centro, con un numero consistente di esercizi che hanno cessato l’attività nel corso del periodo analizzato.
Latina tiene bene, è terzultima su 120 comuni nella classifica stilata nell’analisi “Città e demografia d’impresa”. Il prezzo più alto lo paga il settore abbigliamento e calzature Latina si posizione terzultima su 120 comuni nella classifica stilata nell’analisi “Città e demografia d’impresa” dell’Ufficio Studi Confcommercio. Significa che la tenuta è buona e complessivamente in 13 anni hanno chiuso il 13,8% delle attività, un numero contenuto se si guardano altre realtà molto simili al comune pontino. Negli ultimi tredici anni a Latina hanno chiuso 120 negozi di commercio al dettaglio in centro e 20 negozi fuori dal centro. Nel 2012 erano 725 in centro, 605 nel 2025. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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