Confcommercio | Candidare Cesena al concorso europeo per sostenere i negozi di vicinato
Confcommercio cesenate ha presentato la candidatura della città al concorso europeo “European Capitals of Small Retail 2027”. L’iniziativa, promossa dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, mira a valorizzare le città che investono nel commercio di vicinato e nella qualità dei negozi locali. La proposta intende mettere in evidenza le realtà commerciali di Cesena all’interno del contesto europeo. La candidatura sarà valutata dalle istituzioni europee nel corso del 2024.
Confcommercio cesenate propone la candidatura di Cesena al concorso europeo “European Capitals of Small Retail 2027”, iniziativa promossa dal Parlamento Europeo e attuata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di valorizzare le città che investono nel commercio di vicinato, nella qualità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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