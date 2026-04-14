Confesercenti Ravenna-Cesena al voto | una raccolta firme per salvare i negozi di vicinato
Il 16 aprile si svolgerà l’Assemblea elettiva di Confesercenti d’Area Ravenna-Cesena, un momento importante per il rinnovo degli organismi dirigenti. Prima dell’appuntamento, si sono svolti dieci incontri tra le due province, con l’obiettivo di coinvolgere i commercianti locali. Recentemente, l’associazione ha avviato una raccolta firme per sostenere i negozi di vicinato, nel tentativo di proteggere le attività commerciali di piccole dimensioni.
Dopo un percorso articolato in dieci incontri nella provincia di Ravenna e nel territorio cesenate, giovedì 16 aprile si terrà l’Assemblea elettiva di Confesercenti d’Area Ravenna-Cesena, appuntamento centrale per il rinnovo degli organismi dirigenti che guideranno l’associazione nei prossimi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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