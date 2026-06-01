Confagricoltura Campania | nuovi incarichi per i direttori provinciali di Napoli e Caserta

Confagricoltura Campania ha assegnato nuovi incarichi ai direttori provinciali di Napoli e Caserta. La riorganizzazione mira a migliorare l’azione sul territorio e a rafforzare il supporto alle imprese agricole locali. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’associazione, senza ulteriori dettagli sui nomi o le modalità di assegnazione. La modifica degli incarichi entra in vigore immediatamente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Confagricoltura Campania annuncia una nuova articolazione degli incarichi direttivi provinciali, nell’ottica di una riorganizzazione dell’azione sui territori e di una sempre maggiore vicinanza alle imprese agricole campane. Nel nuovo assetto organizzativo, Salvatore Merone assume l’incarico di direttore provinciale di Confagricoltura Caserta, e Paolo Di Palma guiderà la struttura provinciale di Confagricoltura Napoli. “Desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi direttori provinciali – dichiara Paolo Conte Direttore regionale di Confagricoltura Campania – certo che sapranno interpretare con competenza, responsabilità e spirito di servizio il ruolo affidato loro, in una fase particolarmente importante per il comparto agricolo regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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