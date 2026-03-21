Epatite su i contagi | 180 casi in Campania boom a Napoli e Caserta

In Campania, dal fine gennaio, si sono registrati circa 180 casi di epatite A, con un aumento nelle province di Napoli e Caserta. La situazione ha portato a un incremento dei contagi nella regione, coinvolgendo diverse aree e determinando un aumento generale delle infezioni. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la diffusione e l’andamento del fenomeno.

In Campania si registra da fine gennaio un aumento delle infezioni di epatite A (HAV) con un picco che si concentra nelle province di Napoli e Caserta ma che su scala regionale si traduce in un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Epatite, su i contagi: 180 casi in Campania, boom a Napoli e Caserta Articoli correlati Leggi anche: Boom di casi di epatite A in Campania, arriva l’ordinanza per il contenimento dei contagi Focolaio di epatite A, i casi in Campania salgono a 180Dalla fine di gennaio la Campania è interessata da un aumento dei casi di epatite A (HAV), con una concentrazione maggiore tra Napoli e Caserta ma... Approfondimenti e contenuti su Epatite su i contagi 180 casi in... Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Epatite, su i contagi: 180 casi in Campania, boom a Napoli e Caserta; Boom di casi di epatite A in Campania: come avviene il contagio e cosa fare per prevenirla; Epatite A, casi anche a Ischia. Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi. Epatite, su i contagi: 180 casi in Campania, boom a Napoli e CasertaIn Campania si registra da fine gennaio un aumento delle infezioni di epatite A (HAV) con un picco che si concentra nelle province di Napoli e Caserta ma che su scala regionale si traduce in ... ilmattino.it Epatite A, cinque contagi: scattano le misure di prevenzione dell’AslCinque irpini risultati positivi all’epatite nel giro delle ultime 24 ore. Questo il bilancio sull’infezione da epatite A che ieri, per la prima volta dopo l’accendersi ... ilmattino.it IL FOCOLAIO DI EPATITE A, A NAPOLI | "Situazione sotto controllo", ma i casi sono in aumento: il parere degli esperti leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/21/focolaio-di-epatite-a-a-napoli-situazione-sotto-controllo-ma-casi-in-aumento/ facebook #ischia, ci sono casi di #epatite a: una decina i contagiati x.com