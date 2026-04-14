Asi Caserta stallo sui nuovi vertici | decisiva la pronuncia del Tar Campania sulla sospensiva
La nomina dei nuovi vertici del Consorzio Asi di Caserta è attualmente congelata, in attesa di una decisione da parte del Tar Campania. La questione riguarda una richiesta di sospensiva che potrebbe influenzare l’assegnazione delle cariche. La situazione rimane in sospeso fino a quando non si avrà un pronunciamento ufficiale dell’autorità giudiziaria amministrativa.
La trattativa per il rinnovo dei vertici del Consorzio Asi di Caserta resta ferma, appesa alla decisione del Tar Campania. Domani (15 aprile) i giudici amministrativi si riuniranno in Camera di consiglio per pronunciarsi sulla sospensiva richiesta dalla presidente uscente Raffaela Pignetti, già.🔗 Leggi su Casertanews.it
Consorzio Asi di Caserta al capolinea: scatta il commissariamento dopo mesi di stallo e tensioni istituzionaliScaduti i termini per il rinnovo degli organi, la Regione Campania pronta a nominare un commissario: si chiude l’era Pignetti tra ricorsi, rinvii e...
Caffè Concerto, il Tar concede la sospensiva al gestore. Ma intanto il Comune cerca nuovi 'pretendenti'Sul futuro del Caffè Concerto si gioca una partita che corre su due binari paralleli.
CAMPIONATO AMATORIALE OVER35 Campania Felix - ASI Calcio Caserta #ASI 11^ GIORNATA SS COSENZA = 4 - 2 ANTONIO ESPOSITO PASQUALE RUSSO Ieri sera gli OLD LIONS 2022 sono scesi in campo nel turno infrasettimanale del Ca - facebook.com facebook