Durante il Concours Trofeo Salvarola Terme, un'Alfa Romeo 6c 2500S Berlinetta Touring del 1939 ha vinto la categoria 'Best of Show'. La vettura è stata guidata da Corrado Lopresto. Nella categoria dedicata ai veicoli registrati sotto il marchio Touring Superleggera, il premio è stato assegnato a un prototipo Coupé Aston Martin DBSC della collezione 'The Golden Age Collection'.

A vincere la ’Best of Show’ è stato Corrado Lopresto con l’Alfa Romeo 6c 2500S Berlinetta Touring 1939, mentre la ’Best of Registro Touring Superleggera’ se l’è aggiudicata l’Aston Martin DBSC prototipo Coupè Touring della ’The Golden Age Collection’. Si è conclusa come da tradizione in Piazza Roma con il passaggio sulla rampa per la sfilata finale la premiazione del Concours d’Elegance – Trofeo Salvarola Terme, un evento unico dedicato alle auto d’epoca che ha portato nel territorio le Touring Superleggera: Ferrari, Maserati, Lancia, Porsche, rarissime Lamborghini, Autobianchi e tanti altri gioielli su quattro ruote. "Arrivare alla 26esima... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concours Trofeo Salvarola Terme. Vince l’Alfa Romeo 6c 2500S

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