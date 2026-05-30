Auto | torna il ‘Concours d’ Elegance Trofeo Salvarola Terme’
Il ‘Concours d’ Elegance Trofeo Salvarola Terme’ torna con il Registro internazionale Touring Superleggera come ospite d’onore. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo vetture classiche e d’epoca. La partecipazione del Registro internazionale rappresenta un momento di rilievo per la manifestazione, che prevede esposizioni e gare tra auto storiche. Non sono stati comunicati dettagli su date specifiche o altre presenze.
(Adnkronos) – Sarà il Registro internazionale Touring Superleggera lo Special Guest dell’edizione 2026 – in calendario domenica 31 maggio – del 'Concours d’ Elegance Trofeo Salvarola Terme', progetto creato nel 2000 da un’idea delle Terme della Salvarola che segue l'appuntamento con attenzione evidenziando il valore culturale ed economico per la conoscenza turistica dei territori e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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