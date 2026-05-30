Auto | torna il ‘Concours d’ Elegance Trofeo Salvarola Terme’

Notizia in breve

Il ‘Concours d’ Elegance Trofeo Salvarola Terme’ torna con il Registro internazionale Touring Superleggera come ospite d’onore. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo vetture classiche e d’epoca. La partecipazione del Registro internazionale rappresenta un momento di rilievo per la manifestazione, che prevede esposizioni e gare tra auto storiche. Non sono stati comunicati dettagli su date specifiche o altre presenze.