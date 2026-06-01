Concorso recitazione Wanda Capodaglio vince Maria Nicolì

Maria Nicolì, 23 anni, proveniente dalla Scuola di Teatro «Paolo Grasso» di Milano, ha vinto la 17ª edizione del Concorso nazionale di recitazione Wanda Capodaglio, tenutosi ieri nel Teatro Comunale di Castelfranco di Sopra. La premiazione si è svolta durante l’evento che ha visto partecipare diversi giovani attori provenienti da tutta Italia. La giovane ha ricevuto il riconoscimento ufficiale nel corso della cerimonia.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Maria Nicolì, 23 anni, della Scuola di Teatro «Paolo Grasso» di Milano, è la vincitrice della 17ma edizione del Concorso nazionale di recitazione Wanda Capodaglio, svoltosi ieri nel Teatro Comunale dedicato alla grande attrice a Castelfranco di Sopra ( Arezzo). Secondi classificati ex aequo sono risultati Marco Divsic e Eletta Del Castillo, mentre terzo è giunto Jobe Vitrano. La giuria era composta da Lucia Poli, Giampiero Ingrassia, Giorgio Lupano e Manuela Mandracchia, mentre le selezioni per scegliere i dieci finalisti erano state affidate a Micol Pambieri e Sergio Basile. A condurre l'evento, per il terzo anno, è stato Lorenzo Giusti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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