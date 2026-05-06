Sabato si è svolta la prima edizione del concorso di recitazione del Corano presso il Centro culturale islamico Al-Huda in strada Barco 2. Bambini e bambine partecipanti hanno ricevuto attestati, piccoli premi e abiti tradizionali come riconoscimento per il loro impegno. La manifestazione si è conclusa con premi e applausi, coinvolgendo i presenti in un momento di celebrazione.

Attestati, piccoli doni e abiti della festa per le bambine e i bambini che sabato hanno partecipato alla prima edizione del concorso di recitazione del Corano ospitato dal Centro culturale islamico Al-Huda di strada Barco 2. L’iniziativa ha riunito ragazzini provenienti da quattro centri della Val d’Enza e di Parma, con oltre quaranta partecipanti. Alcuni bambini si sono presentati con abiti tradizionali e da cerimonia; tra le partecipanti anche alcune bambine con il velo. La giornata si è conclusa con la consegna dei diplomi e dei regalini e con le foto con i genitori e i nonni. "Desidero esprimere gratitudine e apprezzamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa festa religiosa – ha sottolineato il responsabile del centro –: sceicchi, insegnanti, supervisori, responsabili e direttori dei centri partecipanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premi e applausi al concorso di recitazione del Corano

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