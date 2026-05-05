La città piange Fabio Maria Latini Vinse il concorso ’Win for Life’

La città si trova a dover affrontare la scomparsa di Fabio Maria Latini, deceduto ieri mattina all’età di 75 anni. Latini era noto per aver vinto il concorso ‘Win for Life’ e godeva di grande riconoscimento tra i cittadini. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici, parenti e persone che lo conoscevano da tempo. La notizia si è rapidamente diffusa, lasciando un vuoto nella comunità locale.

E’ deceduto ieri mattina all’età di 75 anni, Fabio Maria Latini, personaggio molto conosciuto in città e particolarmente amato. Fabio era salito alla ribalta delle cronache quando alcuni anni fa vinse il premio del concorso ‘ Win For Life ’ assicurandosi una rendita mensile per tutta la vita. Un gioco che naturalmente gli ha cambiato l’esistenza anche perché trascinato dall’euforia non riuscì a mantenere il segreto della vincita. E come sempre in questi casi riappaiono ‘vecchi amici’ che non si erano fatti sentire da anni. Bancario alla Bnl Fabio è stato per anni il volto dell’ Associazione Nazionale Carabinieri e nel 2019 aveva ricevuto l’attestato per i 40 anni di appartenenza all’Arma come Carabiniere Ausiliario della Sezione di Ascoli Piceno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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