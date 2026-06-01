Conclusi i lavori alla passeggiata della Bagnante a Vasto | riaperto il tratto sul mare

I lavori di consolidamento e riqualificazione della passeggiata sul mare davanti al Monumento alla Bagnante sono stati completati. Il tratto interessato è stato riaperto alla cittadinanza il 29 maggio. La riqualificazione ha riguardato il primo tratto della passeggiata, che ora è accessibile di nuovo.

Si sono conclusi i lavori di consolidamento e riqualificazione del primo tratto della passeggiata sul mare davanti al Monumento alla Bagnante, restituito alla città nella giornata del 29 maggio.L'intervento ha riguardato il rifacimento della soletta a sbalzo, la sostituzione della ringhiera, la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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