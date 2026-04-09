Frana Petacciato riaperto tratto A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale

Oggi sulla A14 Bologna-Taranto sono stati riaperti i tratti tra Vasto Sud e Poggio Imperiale dopo che una frana aveva causato chiusure temporanee. Le operazioni di messa in sicurezza sono state concluse e il traffico è tornato alla normalità su quella tratta. La strada era stata chiusa per motivi di sicurezza a causa di un movimento di terra che aveva interessato la carreggiata.

(Adnkronos) – Riaperti oggi, giovedì 9 aprile, sulla A14 Bologna-Taranto, i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara, chiusi in seguito della riattivazione del movimento franoso in località Petacciato, in provincia di Campobasso (Molise). Riaperti al traffico anche i tratti della SS709. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Autostrada A14: riaperto il tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale chiuso per la frana di PetacciatoDalla giornata di ieri, oltre 100 persone e 40 mezzi di Autostrade per l’Italia sono stati impegnati, anche nella notte, nelle attività di ripristino...

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Sky tg24. . La frana di Petacciato, il paesino di Campobasso, è la più grande d'Europa e sta facendo sentire i suoi effetti, non solo sul fronte dei trasporti. La frana, considerata storica nell'area, si è riattivata dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il Molise, pro - facebook.com facebook

Frana Petacciato, ancora problemi per treni e auto x.com