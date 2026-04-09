Frana di Petacciato riaperto il tratto della A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale

Questa mattina, poco prima delle 12:15, sulla A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale sono stati riaperti i tratti tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. La riapertura si è resa necessaria dopo che una frana a Petacciato aveva causato la chiusura temporanea del tratto. La strada era rimasta chiusa per permettere i lavori di messa in sicurezza.