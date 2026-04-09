Frana di Petacciato riaperto il tratto della A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale
Questa mattina, poco prima delle 12:15, sulla A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale sono stati riaperti i tratti tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. La riapertura si è resa necessaria dopo che una frana a Petacciato aveva causato la chiusura temporanea del tratto. La strada era rimasta chiusa per permettere i lavori di messa in sicurezza.
Poco prima delle 12:15 di questa mattina, giovedì 9 aprile, sulla A14 Bologna-Taranto sono stati riaperti i tratti tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara. Dalla giornata di ieri mercoledì 8 aprile, oltre 100 persone e 40 mezzi di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Fino a tredici chilometri di coda verso nord in A14 dopo la chiusura tra Poggio Imperiale e VastoTratto chiuso in via precauzionale dopo la riattivazione della frana di Petacciato, in Molise.
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