Concessioni balneari Rimini accelera | 27 lotti a gara per il litorale nord Via alla procedura
Lunedì mattina è stato inviato alla Regione il bando per 27 concessioni balneari sulla zona di solo del litorale nord. La procedura prevede la suddivisione in 27 lotti e la pubblicazione ufficiale sul Bollettino regionale è prevista per il 10 giugno. Il documento riguarda l’affidamento di beni demaniali marittimi nelle aree interessate.
E’ stato inviato lunedì mattina (1 giugno) alla Regione il bando, suddiviso in 27 lotti, in vista della pubblicazione il 10 giugno sul Bur, il Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, del bando per l’affidamento di 27 concessioni di beni demaniali marittimi relative alle zone di solo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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