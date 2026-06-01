Concessioni balneari Rimini accelera | 27 lotti a gara per il litorale nord Via alla procedura

Notizia in breve

Lunedì mattina è stato inviato alla Regione il bando per 27 concessioni balneari sulla zona di solo del litorale nord. La procedura prevede la suddivisione in 27 lotti e la pubblicazione ufficiale sul Bollettino regionale è prevista per il 10 giugno. Il documento riguarda l’affidamento di beni demaniali marittimi nelle aree interessate.