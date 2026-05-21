Concessioni balneari Rimini tira dritto con le prime gare | apre il bando per 27 aree del litorale nord

A Rimini sono state avviate le prime gare per le concessioni balneari, con l'apertura del bando riguardante 27 aree del litorale nord. La questione delle concessioni balneari continua ad attirare l'attenzione, in un contesto in cui si discute sull’applicazione della direttiva europea Bolkestein, le nuove norme nazionali e la tutela degli operatori già attivi sulla spiaggia. La procedura riguarda le aree di gestione delle spiagge e si inserisce in un quadro di cambiamenti legislativi e regolamentari.

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