Concessioni balneari Rimini tira dritto con le prime gare | apre il bando per 27 aree del litorale nord
A Rimini sono state avviate le prime gare per le concessioni balneari, con l'apertura del bando riguardante 27 aree del litorale nord. La questione delle concessioni balneari continua ad attirare l'attenzione, in un contesto in cui si discute sull’applicazione della direttiva europea Bolkestein, le nuove norme nazionali e la tutela degli operatori già attivi sulla spiaggia. La procedura riguarda le aree di gestione delle spiagge e si inserisce in un quadro di cambiamenti legislativi e regolamentari.
Il tema delle concessioni balneari torna al centro del dibattito sulla gestione delle spiagge italiane, stretto tra l’applicazione della direttiva Bolkestein, l'attesa per le nuove norme nazionali e la necessità di garantire continuità agli operatori del settore turistico. In questo contesto si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Le aste per le spiagge. Bando-tipo entro un mese: "Tutti devono adeguarsi". Rimini (per ora) tira drittoSalvini l’aveva annunciato alla fine di febbraio: "Abbiamo lavorato a un ’bando-tipo’ per le concessioni balneari nel decreto-legge infrastrutture.
Leggi anche: Spiagge, il Comune tira dritto: "Non aspetteremo più il governo: prime gare pronte a fine mese"
Rimini, ecco il primo nuovo bando per le spiagge: 27 concessioni al miglior offerenteSarà pubblicato il 10 giugno sul Bur, il Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, il bando per l’affidamento di 27 concessioni di beni demaniali marittimi relative alle zone di solo ombreggi ... altarimini.it
Balneari, Cassazione: confermato lo stop alle proroghe automaticheBalneari: la Cassazione a Sezioni Unite conferma l’inammissibilità del ricorso contro lo stop alle proroghe automatiche delle concessioni. edotto.com