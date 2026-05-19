Una nuova decisione riguarda le concessioni balneari nella zona di Marinella, con la revoca di una gara pubblica per motivi di autotutela. La procedura di affidamento delle concessioni sull’arenile si trova sotto scrutinio, mentre i gestori chiedono spiegazioni all’amministrazione comunale. La situazione si aggiunge alle tensioni già presenti nel settore, con l’obiettivo di fare chiarezza sul processo di assegnazione e sui passaggi legali coinvolti.

Sarzana (La Spezia), 19 maggio 2026 – Mentre i balneari chiedono chiarezza al Comune, arriva un nuovo colpo di scena su Marinella e sulla procedura volta ad affidare in concessione gli stabilimenti del litorale. Con determinazione sottoscritta giovedì scorso, il dirigente Giovanni Mugnani ha infatti disposto la revoca in autotutela del lotto 12 – l’ex bagno Ambra – per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. Se infatti resta tutt’ora in corso il bando - pubblicato lo scorso 27 aprile e con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il prossimo 29 maggio -volto ad affidare in concessione gli altri 11 stabilimenti che insistono sul litorale di Marinella, per il solo lotto posto a confine con Marina di Carrara, si prefigura uno scenario diverso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caos concessioni balneari: lotto 12, gara revocata per motivi di autotutela

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