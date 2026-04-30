Tutto quello che c' è da sapere sul concerto di Elisa | biglietti scaletta bus e dove parcheggiare

Sabato 2 maggio, un concerto di Elisa si terrà a Bologna, segnando la ripresa della tournée italiana. La cantante torna a esibirsi nel capoluogo emiliano con la seconda parte del tour Elisa Palasport Live, una serie di spettacoli che segue le esibizioni negli stadi. Sono disponibili dettagli su biglietti, scaletta, servizi di trasporto come bus e le opzioni di parcheggio nelle vicinanze del luogo dell’evento.

Sabato 2 maggio Elisa è in concerto a Bologna. L'artista torna sui palchi italiani con la parte primaverile del tour Elisa Palasport Live, una tournée pensata come prosecuzione del grande momento artistico iniziato con i concerti negli stadi e culminato in spettacoli più raccolti ma emotivamente.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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