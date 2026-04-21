Tutto quello che c' è da sapere sul concerto di Gianni Morandi | biglietti scaletta bus speciali

Il 24 aprile, un cantante italiano si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, portando in scena la tappa bolognese del suo tour intitolato “C’era un ragazzo – Gianni Morandi story”. L'artista, originario di Monghidoro, sta portando avanti una serie di concerti in diverse città italiane. Sono disponibili biglietti per l'evento e sono stati organizzati servizi di bus speciali per raggiungere il luogo dell’appuntamento.

Gianni Morandi nella sua città. Il 24 aprile l'artista di Monghidoro è all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno con la tappa bolognese del tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi story” che lo vede impegnato con una decina di concerti nei principali palasport italiani. Lo spettacolo sarà.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Biglietti per le Paralimpiadi Milano Cortina 2026: tutto quello che c’è da sapereL’attesa per i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 è già iniziata, e la grande domanda riguarda naturalmente i biglietti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gianni Morandi, la possibile scaletta 2026 del concerto di Milano; Gianni Morandi ad Assago: Il mio auspicio per voi è: sorprendetevi; Gianni Morandi: C’era un ragazzo che come me non si fermava mai; Canzoni stonate Il disagio di quelli che devono googlare Gianni Morandi (o Madonna) durante un concerto. Gianni Morandi e Jovanotti concorrenti di Affari tuoi: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata specialeAd Affari Tuoi arrivano come concorrenti Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti. Tutto quello che c'è da sapere sulla puntata speciale ... dire.it Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a RomaDopo lo spettacolo di Roma, venerdì 24 aprile Gianni Morandi si esibirà all’Unipol Arena di Bologna. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Firenze, Terni, Montichiari, Pesaro, Padova e infine ... tg24.sky.it Gianni Morandi è unico, data dopo data. Ieri Torino, domani Roma, e poi si va avanti! Info e biglietti https://bit.ly/morandilive2026 facebook