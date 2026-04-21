Tutto quello che c' è da sapere sul concerto di Gianni Morandi | biglietti scaletta bus speciali

Da bolognatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 aprile, un cantante italiano si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, portando in scena la tappa bolognese del suo tour intitolato “C’era un ragazzo – Gianni Morandi story”. L'artista, originario di Monghidoro, sta portando avanti una serie di concerti in diverse città italiane. Sono disponibili biglietti per l'evento e sono stati organizzati servizi di bus speciali per raggiungere il luogo dell’appuntamento.

Gianni Morandi nella sua città. Il 24 aprile l'artista di Monghidoro è all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno con la tappa bolognese del tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi story” che lo vede impegnato con una decina di concerti nei principali palasport italiani. Lo spettacolo sarà.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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