Concerti giugno 2026 | date città e biglietti

Notizia in breve

Le date dei concerti di giugno 2026 sono state annunciate, con eventi in diverse città italiane. Tra gli artisti confermati ci sono Vasco Rossi, Metallica, Tiziano Ferro, Achille Lauro, Ligabue e Iron Maiden. I biglietti sono disponibili attraverso rivenditori autorizzati e piattaforme online. Le date e le località precise saranno comunicate ufficialmente a breve. La stagione estiva si preannuncia ricca di appuntamenti musicali di grande richiamo.