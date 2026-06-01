Concerti giugno 2026 | date città e biglietti
Le date dei concerti di giugno 2026 sono state annunciate, con eventi in diverse città italiane. Tra gli artisti confermati ci sono Vasco Rossi, Metallica, Tiziano Ferro, Achille Lauro, Ligabue e Iron Maiden. I biglietti sono disponibili attraverso rivenditori autorizzati e piattaforme online. Le date e le località precise saranno comunicate ufficialmente a breve. La stagione estiva si preannuncia ricca di appuntamenti musicali di grande richiamo.
“Trepida attesa per Vasco Rossi, i Metallica, Tiziano Ferro, Achille Lauro, Ligabue e gli Iron Maiden: l’estate 2026 si annuncia come una delle stagioni dei concerti più esplosive di sempre. Ci sono estati che si ricordano per il caldo, per le vacanze, per un film visto al cinema sotto l’aria condizionata. E poi ci sono estati come questa, in cui la musica dal vivo si prende tutto lo spazio e non lo lascia più. L’estate 2026 è letteralmente invasa da grandi nomi, leggende della rock internazionale, giganti della musica italiana, artisti che riempiono gli stadi e li trasformano in qualcosa di irripetibile. Se amate i concerti, preparatevi: non basteranno le ferie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
CONCERTI 2026 in Italia: lista completa dei cantanti italiani e internazionali annunciati
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