Nel maggio 2026 sono previsiti numerosi concerti dei principali artisti italiani. Tra gli appuntamenti confermati ci sono spettacoli con cantanti come Elisa, Ligabue, Vasco Rossi e Tiziano Ferro. Le date e le città coinvolte sono state annunciate e i biglietti sono disponibili presso i punti vendita autorizzati. La stagione musicale si prospetta ricca di eventi, con vari spettacoli programmati in diverse località del paese.

Grande attesa per i concerti dei “grandi” della musica italiana. Da Elisa a Ligabue a Vasco Rossi e Tiziano Ferro. C’è qualcosa di speciale nell’aria di maggio: le giornate si allungano, la voglia di stare insieme cresce, e la musica dal vivo torna a riempire palasport e stadi con quella forza che solo i grandi artisti sanno dare. Questo maggio è particolarmente generoso: quattro nomi che non hanno bisogno di presentazioni si preparano a salire sul palco, ognuno con la sua storia, il suo suono e il suo modo di far sentire il pubblico parte di qualcosa di più grande. Elisa – Palasport Live 2026 Elisa apre il mese con una raffica di date che attraversano l’Italia da nord a sud, e ogni tappa si preannuncia come un evento da ricordare.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Concerti maggio 2026: date, città e biglietti

Kiefer Sutherland 2026 UK & European Tour

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