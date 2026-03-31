Concerti aprile 2026 | date città e biglietti

Nel mese di aprile 2026 sono previste diverse tournée musicali in varie città italiane. Tra gli eventi in programma ci sono le nuove date di “Notre Dame de Paris”, l’“Orazero in Tour” di Renato Zero, il Capitolo II di Annalisa nei palazzetti, il primo grande giro di Blanco e alcune date speciali di Elisa. I biglietti per questi concerti saranno disponibili prossimamente.

Tra le nuove tappe di “Notre Dame de Paris”, l’“Orazero in Tour” di Renato Zero, il Capitolo II di Annalisa nei palazzetti, il primo grande giro di Blanco e le date speciali di Elisa. Aprile non è un mese affollato come l’estate, ma se si guarda il calendario con attenzione si scopre che molte delle serate più attese passano proprio da qui. C’è chi sceglierà l’imponenza di un musical ormai leggendario, chi sogna la liturgia laica dei live di Renato Zero, chi ha voglia di cantare ogni singola parola con Annalisa, chi preferisce l’urgenza emotiva di Blanco e chi, infine, trova in Elisa una sicurezza assoluta ogni volta che sale sul palco. foto di Roberto Rocco A dominare il mese, come già accaduto a marzo, è ancora “Notre Dame de Paris”, che dopo le lunghe repliche milanesi all’Arcimboldi si mette in viaggio attraversando l’Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Concerti aprile 2026: date, città e biglietti Articoli correlati Luca Carboni, le nuove date dell’estate. Biglietti ancora disponibili per i concerti di aprile a BolognaBologna, 28 gennaio 2026 – Dopo lo straordinario concerto di sabato all’Unipol Arena, Luca Carboni aggiunge sette nuove date al tour estivo 2026 di... Indovina chi ci inganna a cena: date, città e biglietti dello spettacolo con Sabrina GianniniSulla scia del successo del programma televisivo “Indovina chi viene a cena”, arriva a teatro da marzo 2026 “Indovina chi ci inganna a cena”, il... Cardi B 2026 Tour Dates: Little Miss Drama Tour - How to Get Tickets! Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Milano Live: tutti i concerti da non perdere nel mese di aprile a Milano; Concerti Italia 2026: biglietti, date e live imperdibili del prossimo anno; Musica dal vivo, tutti i concerti della primavera 2026: Rosalia, i Metallica e tutti i reduci di Sanremo pronti a dare spettacolo; Cosa fare ad aprile 2026 in Italia? Tutti gli eventi imperdibili. Gianni Morandi, date concerti tour 2026: tutto su biglietti e scalettaGianni Morandi torna live nel 2026 con un tour celebrativo tra grandi successi, nuovi brani e una scaletta scelta insieme ai fan. tag24.it Cosa fare a Napoli questa settimana Dal 30 marzo al 5 aprile 2026 tra concerti, visite guidate, mostre, eventi per famiglie e nuove aperture non mancano le occasioni per vivere la città. Scopri tutti gli appuntamenti e scegli il tuo preferito. facebook Concerti, l’agenda di The Buzz: gli appuntamenti musicali dal 30 marzo al 5 aprile x.com