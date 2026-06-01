Con un morso gli strappa una porzione d' orecchio | arrestato
Un uomo è stato arrestato ieri mattina a Padova dopo aver morso e strappato un pezzo di orecchio a un altro uomo. Gli agenti delle volanti hanno fermato il 39enne brasiliano durante un servizio di pattugliamento. La vittima ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. L’arrestato è stato portato in commissariato e accusato di lesioni personali.
Ha strappato con un morso un pezzo di orecchio ad un uomo, arrestato dalla polizia. Ieri mattina 31 maggio gli agenti della sezione "Volanti" della Questura di Padova, durante un servizio di pattugliamento del territorio, hanno messo le manette ai polsi ad un cittadino brasiliano di 39 anni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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