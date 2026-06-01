Con un morso gli strappa una porzione d' orecchio | arrestato

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato ieri mattina a Padova dopo aver morso e strappato un pezzo di orecchio a un altro uomo. Gli agenti delle volanti hanno fermato il 39enne brasiliano durante un servizio di pattugliamento. La vittima ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. L’arrestato è stato portato in commissariato e accusato di lesioni personali.