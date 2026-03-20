Un uomo di 33 anni ha morso l’orecchio del proprietario di casa durante una lite nel condominio, che da una settimana soffre della mancanza di acqua. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra i condomini, portando all’intervento dei carabinieri. Dopo l’episodio, i militari hanno arrestato l’uomo coinvolto.

Il condominio si trasforma in un ring a causa della mancanza dell’acqua, carabinieri arrestano un 33enne autore del morso all’orecchio. L’acqua a Villaricca manca da oltre una settimana e mentre Regione e comune sono a lavoro per risolvere il problema la tensione in un condominio della città si fa sempre più alta. Gli affittuari chiedono al proprietario degli appartamenti cosa sta succedendo ma improvvisamente gli animi si accendono i scoppia un litigio nella rampa delle scale. Un 33enne, affittuario, sarebbe stato aggredito dal 63enne ed avrebbe reagito con un morso all’orecchio del proprietario di casa che è stato trasferito in ospedale dove è in osservazione per lo strappo del padiglione auricolare. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa perché nel condominio manca l’acqua da una settimana

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