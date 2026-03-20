Lite condominiale a Napoli 33enne strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa | arrestato

Una lite tra condomini in provincia di Napoli si è conclusa con un episodio violento. Un uomo di 33 anni ha morso e strappato l’orecchio a un proprietario di casa durante un diverbio. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato il responsabile. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione tra vicini, con l’uomo fermato poco dopo.

(Adnkronos) – Lite condominiale in provincia di Napoli: strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa, 33enne arrestato dai carabinieri. È accaduto nella zona Villaricca 2 e l'azione è stata descritta semplicemente "come Mike Tyson". In zona, l’acqua manca da più di una settimana, Regione e Comune ci stanno lavorando e il danno è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Lite per la mancanza d’acqua, 33enne strappa orecchio a proprietario casaTempo di lettura: 2 minutiLa mancanza d’acqua che va avanti da qualche giorno ha surriscaldato gli animi fino a rendere un condominio di ‘Villaricca... Leggi anche: Villaricca, lite degenera in violenza: 33enne strappa l’orecchio al proprietario di casa Contenuti e approfondimenti su Lite condominiale Temi più discussi: Lite condominiale a Napoli, 33enne strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa: arrestato; Diede fuoco alla vicina per una lite: ergastolo; Antonella Iaccarino bruciata viva per un parcheggio: ergastolo confermato per il vicino. La lite, la benzina e l'agonia di 47 giorni; Umberto Bossi, da 'Roma ladrona' a 'La Lega ce l'ha duro': anatomia del linguaggio del Senatur. Lite condominiale a Napoli, 33enne strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa: arrestato(Adnkronos) – Lite condominiale in provincia di Napoli: strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa, 33enne arrestato ... cremonaoggi.it Lite per la mancanza d'acqua, 33enne strappa orecchio a proprietario casaLa mancanza d'acqua che va avanti da qualche giorno ha surriscaldato gli animi fino a rendere un condominio di 'Villaricca 2', a nord di Napoli, in un ring. (ANSA) ... ansa.it Lite condominiale a Battipaglia, nel rione Taverna. Dalle parole si è passati alle mani: un uomo ferito e trasportato in ospedale. Intervento di carabinieri e polizia municipale. Accertamenti in corso. Paolo Panaro #Battipaglia #cronaca #carabinieri #polizia #Sal - facebook.com facebook Posso dissociarmi da una lite condominiale - laleggepertutti.it/755375_posso-d… - #Causa #LiteCondominiale x.com