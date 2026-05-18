Meldola celebra la Repubblica | tre eventi tra storia cinema e memoria per gli 80 anni del voto alle donne

A Meldola si svolgono tre eventi dedicati agli ottant’anni della Repubblica Italiana e del voto alle donne. Le iniziative spaziano tra approfondimenti storici, proiezioni cinematografiche e momenti di riflessione sulla memoria civica. Il programma è promosso dal Comune e si inserisce nel calendario delle celebrazioni ufficiali, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e mantenere viva l’eredità democratica. Le attività sono rivolte a un pubblico di diverse età e si svolgono nel rispetto delle disposizioni vigenti.

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