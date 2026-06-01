Il nuovo sindaco di Reggio Calabria ha annunciato l’intenzione di realizzare un casinò, una cabinovia e un ponte sullo Stretto. Queste proposte sono state fatte durante un intervento pubblico, senza indicare dettagli sui tempi o sui finanziamenti. La proposta include l’obiettivo di trasformare la città, paragonandola a destinazioni come Montecarlo. Non sono stati forniti ulteriori elementi riguardo a come si intenda procedere con questi progetti o quali siano le priorità amministrative.

«Fidatevi di me. Reggio Calabria diventerà la Montecarlo del Sud». Alla fine, forse anche grazie a un aiuto ultraterreno, Francesco «Ciccio» Cannizzaro ha trionfato a valanga, doppiando gli avversari e strappando la città al centrosinistra dopo 12 anni. E la campagna social che puntava a raffigurarlo come un emulo di Cetto La Qualunque (il burbero personaggio di Antonio Albanese) anziché ostacolarlo, gli ha tirato la volata. «Felice. Mi aspettavo di vincere ma non in maniera così imponente. Questo consenso mi entusiasma e mi riempie di responsabilità». «Solita storia. Quando non sanno a cosa appigliarsi per controbattere, quelli della sinistra denigrano. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Con qualche aiutino dal cielo Reggio diventerà Montecarlo»

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