A Milano e in Lombardia nel weekend previsto caldo cielo sereno e qualche nuvola | pioggia dal 2 giugno

Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, il clima in Lombardia si manterrà stabile con temperature elevate e cielo sereno o parzialmente nuvoloso durante il weekend. È previsto un aumento delle temperature nei primi giorni, con condizioni di bel tempo. Dal 2 giugno, è attesa una perturbazione con pioggia e un calo delle temperature.

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, spiega a Fanpage.it come sarà il tempo a Milano e in Lombardia da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, giorno in cui sono attese perturbazione, pioggia e un cambio di temperatura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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