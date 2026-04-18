Il futuro che nasce dal passato | Reggio Futura ri parte dal decreto Reggio con un progetto di rigenerazione urbana

Sabato 18 aprile si è tenuto un incontro presso la sede di Confindustria a Reggio Calabria, promosso dal movimento Reggio, intitolato “Ri-Genera Reggio – La città che rinasce”. L’evento ha riunito cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali per discutere di progetti di rigenerazione urbana, con particolare attenzione a temi come sostenibilità, riqualificazione e miglioramento della qualità urbana. L’iniziativa si inserisce nel quadro di un progetto che prende spunto dal decreto Reggio, con l’obiettivo di rilanciare il centro e le aree periferiche della città.

Reggio Calabria guarda al futuro puntando su sostenibilità, riqualificazione e qualità urbana. Si è svolto sabato 18 aprile, alle ore 10:30, presso la sede di Confindustria Reggio Calabria in via del Torrione 96, l’incontro “Ri-Genera Reggio – La città che rinasce”, promosso dal movimento Reggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggio torna al voto: Daniele Romeo riparte con Reggio FuturaIl reggino si prepara a un nuovo confronto in vista delle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio, con il ritorno ufficiale di Daniele Romeo... “Riaccendere i luoghi di Castiglion Fiorentino”. Progetto di rigenerazione urbana dal duplice valoreArezzo, 28 gennaio 2026 – Si chiama “Commercio e Territorio – Riaccendere i luoghi di Castiglion Fiorentino” ed è il nuovo progetto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Comunali, i Giovani democratici: Cannizzaro rispolvera il passato e vuole fare tornare indietro Reggio; Ri-genera Reggio, la città che rinasce: Reggio Futura presenta la seconda iniziativa; Centrodestra compatto, il patto d’amore per Reggio è anche un ideale passaggio di consegne tra leader · ilreggino.it; I Giovani Democratici: ‘Cannizzaro rispolvera il passato e vuole fare tornare indietro Reggio’. Reggio Futura, Cannizzaro ringrazia Scopelliti: «Mi ha sempre incoraggiato»Le parole di gratitudine del candidato sindaco. L'ex governatore: «Siamo una lista forte, grazie al lavoro del presidente Italo Palmara» ... corrieredellacalabria.it Nasce l’Alleanza europea sulla prima infanzia, Reggio è protagonista. VIDEOBRUXELLES (Belgio) – Promuovere un’educazione di qualità rivolta alla prima infanzia nei Paesi dell’Unione Europa, attraverso anche lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche. Un proge ... reggionline.com Reggio Futura, asse Cannizzaro- Scopelliti: “Uniti per ridare un sogno alla città” Clicca e leggi https://gschannel.it/reggio-futura-asse-cannizzaro-scopelliti-uniti-per-ridare-un-sogno-alla-citta/ facebook