Ha avuto un successo clamoroso tra "Zelig lab" e "Le Iene". Max Angioni, con il suo spettacolo "Anche meno, round finale", sarà a Capannori, nel parco degli artisti, dietro il palazzo del municipio, il 2 luglio, nell’ambito della rassegna estiva " Ma la notte Sì ". Biglietti in vendita su ticketone e tIcketmaster. Max Angioni si esibirà in una serata di stand up comedy che unisce autoironia, osservazione del quotidiano e riflessioni esistenziali, filtrate attraverso uno sguardo surreale e generazionale. Il giovane comico porta in scena un monologo brillante in cui gioca con l’idea di "prendersi meno sul serio", smontando con leggerezza le grandi ambizioni, i piccoli drammi quotidiani e le aspettative della società contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate - "Ma la notte Sì". Si parte con un Angioni al Max. Un cartellone di grande qualità

Max Angioni protagonista dell'estate udineseSarà una serata all’insegna della risata e dell’autoironia quella in programma il 9 luglio al Castello di Udine, dove salirà sul palco Max Angioni...

Con Scherzi a parte Max Giusti risale la china, ma si potrebbe fare meglioMerito di una squadra di autori che ha deciso di puntare sui volti giusti da mettere sulla graticola - da Gabriel Garko a Samira Lui, passando per...

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Estate - Ma la notte Sì. Si parte con un Angioni al Max. Un cartellone di grande qualitàIl comico lanciato da Zelig e da Le Iene protagonista il 2 luglio all’area verde. Attesa anche per il ritorno di Fiorella Mannoia per il primo concerto del suo tour il 24 giugno. lanazione.it

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Nell’estate del 1999, mentre ero in viaggio di nozze sull’isola di Cavallo, mi chiama il presidente del Cesena, Edmeo #Lugaresi. Vorrebbe rilanciare la squadra con un giocatore di talento, e mi chiede una mano. Faccio un giro di telefonate, quella più interess x.com