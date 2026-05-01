A maggio 2026, sono state lanciate nuove sneaker maschili dedicate agli appassionati di corsa, pensate anche per la stagione estiva. Questi modelli si distinguono per design e funzionalità, offrendo comfort e stile in vista delle giornate più calde. Le scarpe sono state presentate sul mercato come parte di una collezione che combina praticità e tendenza, con attenzione alle esigenze di chi corre e desidera un look adatto all’estate.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le sneaker uomo in arrivo a maggio 2026 hanno parecchie caratteristiche comuni. Intanto guardano verso la stessa direzione e attitudine verso giornate dinamiche all'aria aperta e palesemente votate agli allenamenti di corsa, jogging e tennis. Le suole sembrano essere pimpate ad hoc per garantire ammortizzazioni mai provate prima in combo all'estrema leggerezza degli involucri. La seconda correlazione passa attraverso la palette colore di tomaie e suole, spesso e volentieri immerse in tonalità ultra vitaminiche e sature per spiccare nel paesaggio come frutti maturi.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le nuove sneaker uomo di maggio 2026 celebrano la passione per il running e l'arrivo dell'estate

LE SNEAKERS PIÙ ATTESE DEL 2026 NON SIETE PRONTI…

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