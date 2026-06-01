(Arv) Venezia, 1 giugno 2026 - “Accolgo questa elezione con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. La Commissione NAT del Comitato europeo delle regioni è una sede strategica perché si occupa di materie che incidono direttamente sulla vita delle persone, sulla competitività delle imprese e sulla tenuta dei territori: agricoltura, pesca, turismo, foreste, salute, risorse naturali, sviluppo rurale, bioeconomia, protezione civile e prevenzione dei rischi. È l'Europa concreta, quella che non resta nei palazzi ma arriva nelle aziende agricole, nelle cantine, nelle cooperative, nelle comunità locali e sulle tavole delle famiglie”. La... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Luca Zaia eletto vicepresidente Commissione Risorse naturali (NAT) - Comitato europeo regioni

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