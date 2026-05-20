Comunicato Stampa | CRV - Aggressione a cronista de Il Piccolo Presidente Zaia | Solidarietà a Gianpaolo Sarti

Un cronista di un quotidiano locale è stato colpito alla testa con un pugno mentre svolgeva il suo lavoro durante una manifestazione a Trieste. L'episodio si è verificato ieri, mentre il giornalista stava seguendo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Il presidente della regione ha espresso solidarietà e ha augurato una pronta guarigione al giornalista, che ha subito un trauma durante gli eventi. L'episodio ha suscitato attenzione tra le autorità e i media locali.

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