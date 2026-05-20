Comunicato Stampa | CRV - Aggressione a cronista de Il Piccolo Presidente Zaia | Solidarietà a Gianpaolo Sarti
Un cronista di un quotidiano locale è stato colpito alla testa con un pugno mentre svolgeva il suo lavoro durante una manifestazione a Trieste. L'episodio si è verificato ieri, mentre il giornalista stava seguendo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Il presidente della regione ha espresso solidarietà e ha augurato una pronta guarigione al giornalista, che ha subito un trauma durante gli eventi. L'episodio ha suscitato attenzione tra le autorità e i media locali.
(Arv) Venezia, 20 maggio 2026 - “Esprimo piena solidarietà e auguri di pronta guarigione a Gianpaolo Sarti, cronista de Il Piccolo, colpito con un pugno alla testa mentre stava svolgendo il proprio lavoro durante gli scontri avvenuti ieri a Trieste. La mia vicinanza va a lui, alla redazione de Il Piccolo, al gruppo NEM e a tutta la stampa del Friuli Venezia Giulia”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Disabilità e scuola. Diritto allo studio e inclusività: il modello Medihospes Parla uno dei feriti: “Pensavo fosse un pazzo. Mi sento miracolato” GUARDA 🔗 Leggi su Iltempo.it
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