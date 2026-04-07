Comunicato Stampa | CRV - Scomparso Pietro Calogero Presidente Zaia | Servì lo Stato in anni durissimi

È stata annunciata la scomparsa di Pietro Calogero, figura che ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito pubblico. Il Presidente della regione ha ricordato il suo impegno durante un periodo caratterizzato da terrorismo, violenza politica e forte tensione sociale. La vicenda ha suscitato commenti e ricordi di chi ha condiviso quegli anni difficili, evidenziando l’importanza del suo contributo in un periodo complesso per il paese.

(Arv) Venezia, 7 aprile 2026 - “La scomparsa di Pietro Calogero richiama alla memoria una stagione durissima della vita italiana, nella quale servire lo Stato significava esporsi ogni giorno in prima persona, in un contesto segnato da terrorismo, violenza politica e tensioni profondissime. In quegli anni fare il magistrato non era soltanto esercitare una funzione fondamentale, ma rappresentava un atto quotidiano di democrazia, responsabilità e personale coraggio”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ricordando il magistrato scomparso a Padova, all'età di 86 anni. La responsabilità editoriale e i contenuti di... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Scomparso Pietro Calogero, Presidente Zaia: "Servì lo Stato in anni durissimi" Comunicato Stampa: CRV - Scomparso Antonio Maschio, Presidente Zaia: "Cordoglio per protagonista dell'imprenditoria"(Arv) – Venezia, 5 marzo 2026 - “La notizia della scomparsa di Antonio Maschio colpisce profondamente. Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: “Il Giornale di Vicenza compie 80 anni: auguri a una voce forte e libera"La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO.