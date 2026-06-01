Comune di Manfredonia | Protagonisti di un grande weekend
Nel fine settimana, il Comune di Manfredonia ha definito l’evento come “protagonista di un grande weekend”. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori, coinvolti in attività e manifestazioni che hanno animato la città. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle singole iniziative, ma si sottolinea un alto livello di partecipazione e interesse da parte della comunità locale. L’evento si è concluso con un buon riscontro tra i partecipanti.
Un fine settimana intenso, partecipato e ricco di appuntamenti ha animato la città di Manfredonia, confermando ancora una volta la capacità del territorio di ospitare eventi di qualità e di attrarre cittadini, turisti, appassionati e visitatori. Grande successo per “Puglia Rosé – La Notte dei Rosati”, l’evento. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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