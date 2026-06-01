Comune di Manfredonia | Protagonisti di un grande weekend

Notizia in breve

Nel fine settimana, il Comune di Manfredonia ha definito l’evento come “protagonista di un grande weekend”. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori, coinvolti in attività e manifestazioni che hanno animato la città. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle singole iniziative, ma si sottolinea un alto livello di partecipazione e interesse da parte della comunità locale. L’evento si è concluso con un buon riscontro tra i partecipanti.