Prosegue l’impegno del Comune di Manfredonia per l’Erasmus+

Il Comune di Manfredonia continua a sostenere il progetto Erasmus+ anche quest’anno, con l’obiettivo di favorire scambi culturali e opportunità di formazione per i giovani. L’amministrazione ha confermato il suo impegno nel partecipare alle iniziative europee dedicate all’educazione e alla mobilità internazionale, mantenendo attiva la collaborazione con enti e istituzioni coinvolte nel programma.

?📍 ANCHE quest' anno prosegue il progetto Erasmus+. La scelta di dare continuità a questa iniziativa non è solo un atto formale, ma la dimostrazione concreta di una visione politica che punta sull'apertura internazionale e sulla formazione delle nuove generazioni.?✅ A ulteriore conferma di questo impegno, lunedì verrà approvata la delibera che darà formalmente il via all’esperienza per questi giovani talenti, n.6 destinati a settori comunali.?🎯 Dopo il successo dei primi mesi, il nostro Comune continua ad accogliere giovani talenti europei. Questo percorso, inserito nella nostra strategia di sviluppo,... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Prosegue l’impegno del Comune di Manfredonia per l’Erasmus+ Articoli correlati Prosegue l'impegno del Pd per il 'No' al referendum: appuntamento all'Hotel dei CavalieriProsegue la campagna del Partito Democratico per il ‘No’ al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo prossimi. Leggi anche: Impegno casalingo per la Tucson Angel Manfredonia Altri aggiornamenti su Prosegue l'impegno del Comune di... Temi più discussi: 'Villaggio dell’accoglienza' nell'ex Cara di Borgo Mezzanone: pubblicata la gara per il maxi appalto da 9 milioni - FoggiaToday; Manfredonia ai vertici delle graduatorie regionali sull’ambiente; Musica e sport si incontrano: al via il progetto Banda allo stadio con l'US Città di Fasano e la scuola l'I.C. Collodi-Bianco; Ciclovia Adriatica, alla Provincia di Foggia il sedime ferroviario dismesso. MANFREDONIA REDDITO Manfredonia. Welfare, scorre la graduatoria del Reddito di Dignità: altre 26 famiglie ammesseInclusione sociale, il Comune di Manfredonia aggiorna gli esiti del ReD 2023: nuove ammissioni dopo revoche e rinunce ... statoquotidiano.it FUNZIONIGRAMMA MANFREDONIA Nuovo funzionigramma del Comune di Manfredonia. CISL FP: Forte dissenso e profonda preoccupazioneTemiamo uno stallo amministrativo nei settori strategici e un generale peggioramento dell’efficienza dell’Ente ... statoquotidiano.it Comune di Manfredonia, nuovo funzionigramma: cambiano nomi e competenze dei settori StatoQuotidiano.it facebook