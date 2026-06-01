Il direttore sportivo ha deciso di annullare le operazioni di mercato avviate durante l’estate, con quattro acquisti già programmati pronti a essere ufficializzati. Sono stati pubblicati i listini prezzi ufficiali per questi trasferimenti, che sembrano ora essere stati cancellati. La decisione interrompe le trattative in corso e modifica i piani di rafforzamento della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le motivazioni di questa scelta improvvisa.

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© Juventusnews24.com - Comolli cancella il suo stesso mercato: i 4 acquisti estivi sono alla porta. Ecco il listino prezzi

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vlahovic è molto probabilmente una scelta di spaletti piuttosto che di comolli reddit

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