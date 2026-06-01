Comolli cancella il suo stesso mercato | i 4 acquisti estivi sono alla porta Ecco il listino prezzi

Da juventusnews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore sportivo ha deciso di annullare le operazioni di mercato avviate durante l’estate, con quattro acquisti già programmati pronti a essere ufficializzati. Sono stati pubblicati i listini prezzi ufficiali per questi trasferimenti, che sembrano ora essere stati cancellati. La decisione interrompe le trattative in corso e modifica i piani di rafforzamento della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le motivazioni di questa scelta improvvisa.

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