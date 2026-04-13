Grano duro | arriva il listino nazionale ecco come cambiano i prezzi

È stata pubblicata la prima quotazione nazionale del grano duro in Italia, approvata dalla Commissione Unica Nazionale. Questa decisione, presa con il supporto del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, mira a definire i prezzi della materia prima e a stabilizzarli. La nuova quotazione interessa i produttori e i trader e rappresenta un passo importante nella regolamentazione del settore agricolo.

La Commissione Unica Nazionale ha varato la prima quotazione nazionale del grano duro in Italia, un provvedimento del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare volto a stabilizzare i costi della materia prima. L’accordo mira a eliminare le discrepanze tra i vecchi listini delle piazze locali, introducendo un sistema trasparente che influenzerà direttamente il prezzo del pane e la stabilità del carrello della spesa per i consumatori. Nuovi parametri proteici per definire il valore del raccolto. Il mercato agricolo cambia pelle attraverso una distinzione tecnica finora assente nelle quotazioni ufficiali: il contenuto proteico del grano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grano duro: arriva il listino nazionale, ecco come cambiano i prezzi Consorzi agrari d'Italia recepisce i prezzi Cun del grano duroLa decisione, operativa da oggi 13 aprile 2026, rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza del mercato e della tutela del valore... Una Commissione per controllare i prezzi del grano duro, gli agricoltori pugliesi esultano: "Battaglia per il giusto valore"Esultano gli agricoltori pugliesi per l'istituzione ufficiale, da parte del Governo, della Cun (Commissione Unica Nazionale del Grano Duro).