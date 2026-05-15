A Como si stanno valutando i possibili sostituti di Nico Paz, con particolare attenzione a Palacios, considerato il principale candidato. Oltre a lui, sono sotto osservazione altri due profili per il ruolo di centrocampista. Nel frattempo, si discute anche dell’impatto che la clausola del Real Madrid potrebbe avere sulle finanze del club locale. La situazione è in continua evoluzione e le decisioni saranno prese in base alle trattative in corso e alle valutazioni della dirigenza.

? Punti chiave Chi sono gli altri due profili monitorati per il centrocampo?. Come influirà la clausola del Real Madrid sulle casse del Como?. Perché la dirigenza punta proprio su un giocatore del Castilla?. Quali sono le caratteristiche tecniche che distinguono Palacios da Nico Paz?.? In Breve Real Madrid pagherà 10 milioni di euro per il controacquisto di Nico Paz.. Cesar Palacios ha segnato 14 reti in 40 presenze con il Real Madrid Castilla.. Il club monitora Chuki del Valladolid e Fares Chaibi dell'Eintracht Frankfurt.. La strategia segue l'operazione precedente per il difensore Jacobo Ramon.. Il Como prepara il mercato estivo con un obiettivo preciso: Cesar Palacios, talento del Real Madrid Castilla, è l’uomo individuato per sostituire Nico Paz al termine della stagione 2025-26. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, piano per il successore di Nico Paz: punta su Palacios

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